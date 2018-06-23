جهاز مدينة القاهرة الجديدة يعلن موعد تسليم قطع أراضي المقابر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر للحاجزين بمناطق (C1 – C2 – C3 – C4 – C5)، ابتداءً من 1 يوليو المقبل، حتى يوم 16 مايو 2019.

وطالب "النجار"، في بيان اليوم السبت، الحاجزين بمراجعة الموقع الإلكتروني للجهاز (Email: n_cairo_city@yahoo.com) لمعرفة ميعاد استلام كل قطعة أرض مقبرة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بالمنطقة (C1) من يوم الأحد الموافق 1 يوليو، حتى يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018، وتسليم قطع أراضي المقابر بالمنطقة (C2) من يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر، وحتى يوم 25 ديسمبر، وتسليم قطع أراضي المقابر بالمنطقة (C3) من يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر، حتى يوم 14 فبراير 2019.

وتابع، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بالمنطقة (C4) من يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 حتى يوم 17 مارس 2019، وتسليم قطع أراضي المقابر بالمنطقة (C5) من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس حتى يوم 16 مايو 2019.​