عزل 8 ركاب لا يحملون شهادات تطعيم ضد "الحمى الصفراء"

القاهرة ( أ ش أ)

قرر أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عزل 8 ركاب لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء أثر وصولهم من الخرطوم.

وأوضحت مصادر بالحجر الصحي أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم وجد أن 8 ركاب 4 منهم مصريين من اسرة واحدة و4 سودانيين لا يحملون شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء ، وأن أحدهم حرارته مرتفعة .

وقرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عزل الركاب واجراء التحاليل اللازمة لهم بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى .. وتم نقلهم بـ3 سيارات اسعاف من المطار لمستشفي حميات العباسية .