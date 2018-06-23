طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتصدر اهتمامات صحف اليوم

القاهرة ـ (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، عددًا من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها استئناف مجلس النواب لجلساته، وطرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، يستأنف جلساته العامة اليوم ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وأضافت الصحيفة أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سي، لتعـديل اتفـاقية الالتزام الصـادرة بمـوجب القـانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة بى بى اكسبلـوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس.

وقالت الصحيفة إن وزارة الإسكان، تطرح خلال أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألفين و48 وحدة سكنية بالحى السكنى (R3)، بمساحات من 110- 180 مترا، وبتشطيبات فاخرة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، عن مفاجأة عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالي ومن حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها،مؤكدا أن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح مدبولي أن الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، والحى السكني الذى تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، وعددًا من المدارس الدولية، بالاضافة إلى مستشفى تخصصي.

الجمهورية:

ومن جانبها قالت صحيفة (الجمهورية)، إن هاشتاج "السيسي زعيمي وافتخر" تصدر التريند المصري علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بأكثر من 47 ألف تغريدة.. عبر فيها المغردون عن دعمهم للرئيس ووقوفهم خلفه في كل القرارات.. وحرصوا علي رصد إنجازات الرئيس السيسي الاقتصادية وتوافر الأمن والأمان بالقضاء علي الإرهاب الأعمي.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية علي رأسها العمل علي ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي والتركيز علي قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا. لافتاً إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضاً تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.

وقال إن القيادة السياسية شددت أيضاً علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبياً مع ممولي المهن الحرة. وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوماً.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور رضا حجازي الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة أكد أن الوزارة نجحت هذا العام في حصار لجان "الغش" وأنه تم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة كراسات الإجابة بهذه اللجان لضبط حالات الغش الجماعي.. وقال إنه لا صحة علي الإطلاق لوجود توجه محدد برفع نسب النجاح في أي مادة مهما كانت الشكوي الصادرة من الطلاب.

وأوضح أن جميع المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها كاللغة العربية واللغات الأجنبية الثانية جاءت نتيجة التصحيح الشامل لها مطابقة أو مقاربة لنتيجة العينة العشوائية ونسب النجاح في كل مادة مما يؤكد أن التصحيح يتم بدقة وبلا أي اتجاهات، مشيراً إلي أنه في حالة وجود اختلاف كبير بين نسبة النجاح في العينة العشوائية والنسبة العامة للنجاح في أي مادة فإن الوضع يدعو للشك ولكن هذا لم يحدث حتي الآن.

أخبار اليوم:

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن مجلس النواب قرر البدء في مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة بداية الدورة البرلمانية أكتوبر القادم.

وأضافت الصحيفة أن برلماني بلجنة الإسكان صرح بأن المناقشات ستدور بشكل أساسي علي محورين إما رفع ايجارات الوحدات السكنية المؤجرة دفعة واحدة لتكون بحد أدني ١٥٠ جنيها وأقصي ٧٠٠ جنيه وفقا للمنطقة السكنية.. أو رفع الإيجارات تدريجيا بنسب لمدة ١٠ سنوات بعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للمحلات التجارية والإسكان الإداري فالاتجاه إلى زيادة القيمة الايجارية لمدة 5 سنوات وبعدها تحرر العلاقة على أن تكون الأولوية في العقود الجديدة لمستأجري الوحدات والمحال التجارية. وقال المصدر إنه بالنسبة للمباني المؤجرة للهيئات الحكومية فستكون هناك مهلة 5 سنوات لأصحابها وبعدها يتم تسليمها للملاك.

وقالت الصحيفة، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أكدت أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها، خلال الفترة المقبلة، ترجمة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي واقع، من خلال التعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف إزالة أي معوقات أمام الاستثمارات الاجنبية وتوفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة النمو الاقتصادي.

وأضافت نصر أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة في كل محافظة ومنطقة حرة لوجستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء 5 مناطق حرة عامة في كل من المنيا ونويبع ومدينة الحرفيين وسوهاج والشرقية، ومن المتوقع أن يجذب هذا الاستثمار ما يزيد علي 9٫1 مليار دولار من الاستثمارات من خلال إنشاء 760 مشروعا توفر 86٫4 ألف فرصة عمل مباشرة، وسيساهم هذا التحرك في نمو الصادرات المصرية بنحو 3 مليارات دولار سنويا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية إن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الأنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي والتركيز علي قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة التي يتابع تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، لافتًا إلى أن الوزارة ستتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضًا تطوير منظومة المعاشات.

الشان الدولي:​

وفي الشأن، قالت صحيفة (الأهرام)، إن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا استضافت أول محادثات بين سيلفا كير رئيس جنوب السودان وغريمه ريك مشار زعيم المتمردين منذ ٢٠١٦، في جولة مفاوضات صعبة انتهت أمس دون تقدم يذكر، بعدما قطع سيلفا كير المحادثات بين الجانبين.

وأضافت أن جنوب السودان عرض السماح لممثل للمتمردين بالانضمام للحكومة لكنه استبعد زعيم المتمردين ريك مشار قائلا: إن «الكيل طفح» من الرجل بعد ٥ سنوات من الحرب الأهلية.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "لا يمكن أن يكون مشار جزءا من الحكومة، طفح الكيل منه".ورغم ذلك قال لويث إن الرئيس سيلفا كير سيجتمع مع نائبه السابق مشار مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الرجلين التقيا في أديس أبابا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٦ الذي انهار فيه اتفاق سلام مما أدى لسقوط مئات القتلى في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأكدت الصحيفة أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد إن جندياً سورياً واحدا علي الأقل قتل وأصيب ٧ آخرون بجروح في غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن علي موقع عسكري جنوب شرق صحراء تدمر وسط سوريا، متوقعاً زيادة عدد القتلي لوجود جرحي بحالات خطرة.

ونقلت عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن النقطة العسكرية التي تم استهدافها تبعد ٢٠ كلم عن قاعدة "التنف" حيث يقيم التحالف قاعدة عسكرية.

من جهتها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إنه وبعد سلسلة الهزائم العسكرية أمام قوات التحالف العربي والجيش اليمني الشرعي، قالت مصادر إن جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران أبدت استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلي الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي فيما نجحت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات في السيطرة علي مطار المدينة، واقترابها من انتزاع السيطرة علي الميناء، الذي يستخدمونه المتمردون الحوثيون للحصول علي الأسلحة والإمدادات القادمة من إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تشهد غداً الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية تعتبر تحدياً انتخابياً كبيراً للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتولي الحكم منذ 15 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن المراقبين يستبعدون نجاح أردوغان في حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولي رغم سيطرته علي وسائل الإعلام والتضييق علي المعارضة.

ومن جانبها اعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات.

بدورها، ذكرت (الجمهورية)، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ بنشر "منظومة" عسكرية جديدة علي طول السياج الشائك مع قطاع غزة لمواجهة الطائرات الورقية التي يصنعها اطفال القطاع. وأشارت إلى الاستعانة بمنظومة "كهروضوئية" بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلو مترات.. بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.

وأضافت أن الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للجرحي".. وأكدت الهيئة علي سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلي استمرارها حتي تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها وهي حماية الحق في العودة الي فلسطين وكسر الحصار عن غزة ورفض الفلسطينيين لصفقة القرن الامريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملايين من الأتراك احتشدوا، خلال تجمع انتخابي في مدينة إزمير للاعلان عن دعمهم لمحرّم إنجيه.. المنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستُجري غدا الأحد.

وقال المنظمون إنّ 2,5 مليون شخص شاركوا في هذا التجمع لمساندة إنجيه الذي وفقا للمحللين قد يواجه أردوغان خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من يوليو.. وتوجه إنجيه إلي الحشود منتقدا اردوغان واصفا اياه بـ "الرجل المُتعَب والمتغطرس" الذي لا يحترم شعبه.