"الصحفيين" تعلن عودة مصايف القوات المسلحة لأعضاء النقابة

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، نجاح الجهود التي تم بذلها لعودة التعاون بين نقابة الصحفيين والقوات المسلحة لاستفادة الزملاء الصحفيين من مصايف القوات المسلحة التابعة لإدارة الفنادق والنوادي بها.

ونوه "الزناتي"، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن عودة هذا التعاون جاءت بعد جهود نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ولجنة النشاط بالنقابة، لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، والذي كان قد توقف منذ سنوات.

وأوضح "الزناتي"، أن الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة الراغبين في تأجير وحدات مصيفية عليهم الحصول على خطاب من لجنة النشاط بنقابة الصحفيين موجهًا إلى إدارة النوادي والفنادق التابعة للقوات المسلحة على أن يتم الحجز وتحديد المدة والاستفادة من نسبة الخصم التي توصلت إليها النقابة مع الإدارة، والتي بلغت 50% لمصيف الأبيض بمرسى مطروح عن الأسعار المطروحة للمدنيين المستفيدين من هذا المصيف، و25% لباقي المصايف الأخرى.

وأضاف، أن الاستعلام عن أسعار هذه المصايف يكون بلجنة النشاط بنقابة الصحفيين، على أن يبدأ استلام الخطابات من اللجنة بالنقابة غدًا السبت.