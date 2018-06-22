جامعة القاهرة ناعية العالم المصري عادل محمود: "سنبحث تكريمه"

كتب- محمد قاسم:

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، العالم المصري الدكتور عادل محمود الذي وافته المنية أمس بعد أن قضى حياته في تطوير لقاحات أنقذت حياة مئات الملايين حول العالم.

وقال الخشت في بيان اليوم، إن الراحل الدكتور عادل محمود أحد خريجي كلية طب القصر العيني ويعد رائدًا ملهمًا في العمل الأكاديمي، وأبحاث تطوير الطب الحيوي.

وأضاف الخشت، أن الجامعة ستبحث طريقة لتكريم الراحل كأحد خريجيها بعدما ساهم في إنقاذ حياة ملايين الأطفال.

والتحق عادل بكلية الطب في جامعة القاهرة، وتخرج عام 1963. وفي عام 1971، حصل عادل على درجة الدكتوراه من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة.

وأشرف على إنتاج وتسويق العديد من اللقاحات التي حققت تقدمًا كبيرًا في الصحة العامة، ومن ضمنها لقاح يمنع عدوى فيروس الروتا القاتل، كما طور لقاحا يحمي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وساعد أيضا في تطوير لقاح مضاد للحصبة وحمى النكاف والحصبة الألمانية وجديري الماء، والوقاية من القوباء المنطقية.