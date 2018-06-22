ساويرس منتقدًا تحميل الفنانين خسارة المنتخب: "دوروا على الجهاز واللعيبة"

القاهرة - مصراوي:

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، الهجوم على وفد الفنانين الذي سافر إلى روسيا لتشجيع المنتخب، رافضًا تحميله هزيمة مصر أمام الدب الروسي، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف واحد في كأس العالم، الثلاثاء الماضي.

وتساءل "ساويرس"، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر": "هل يعقل إن نطلع من كأس العالم فنحمل المسؤولية على وفد الفنانيين اللي راح بنية صافية زيه زي بقية الجمهور علشان يشجع فريق بلده؟".

وقال "ساويرس": "تقولش هما اللي نزلوا يلعبوا ضد روسيا وخسروا"، مضيفًا: "الخبط والرزع في الموضوع ده طول وباخ جدًا.. دوروا على الجهاز الفني واللعيبة والمدرب!".