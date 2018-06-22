"نحن أخوة".. كتاب جديد عن الحوار بين الإسلام والمسيحية

كتب- إسلام ضيف:

أعلن الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صدور كتاب جديد بروما بعنوان "نحن أخوة"، للكُتّاب جانكارلو ماتزوكا وإسطفانو جبروتي، لدار موندوتوري للنشر.

وقال "باخوم"، في بيان اليوم الجمعة، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، كتب رسالة في مُقدمة الكتاب يعبر فيها عن امتنانه للكاتبين لاختيارهم موضوع الحوار بين العالمين الإسلامي والمسيحي، مشيرًا إلى مسؤولية كل واحد مننا تجاه هذا الحوار.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أنه في خاتمة الكتاب يوجد حوار للكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس الحبري للحوار الديني.

ويحتوي الكتاب على 40 فصلًا، يشمل تاريخ الحوار على مدار ألف وخمسمائة عام، بين أوقات النجاح والتحديات التي مر بها، ويؤكد المبدأ الذي كرره البابا فرانسيس في أكثر من كلمة ورسالة "لا حرب باسم الدين بعد الآن".

يشار إلى توافر الكتاب حاليًا باللغة الإيطالية بمكتبات روما.​