غدًا.. التشغيل التجريبي لموقع تنسيق الجامعات

كتبت- داليا شبل:

تبدأ وزارة التعليم العالي، غدًا السبت، التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات، للتأكد من إجراء التحديثات المطلوبة على قاعدة بيانات طلاب الثانوية العامة.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لمصراوي، إن تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق الإلكتروني سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق "https://tansik.egypt.gov.eg/application/".

وأوضح أن هذا التشغيل التجريبي تنفذه الوزارة، ولا يمكن للطلاب التعامل معه.

وأعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، في الفترة من يوم الثلاثاء 3 يوليو حتى يوم الاثنين الموافق 23 يوليو.

وبدأت أعمال امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو الجاري، وتنتهي في الأول من يوليو المقبل.​