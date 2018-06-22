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بحضور "تواضروس".. رئيس لبنان يستقبل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

09:21 م الجمعة 22 يونيو 2018
بحضور "تواضروس".. رئيس لبنان يستقبل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

رئيس لبنان يستقبل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك السريان، والكاثوليكوس آرام الأول، بطريرك الأرمن الأرثوذكس، بقصر بعبدا اللبناني.

يشار إلى افتتاح الرئيس اللبناني للمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالعطشانة في لبنان بحضور رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الثلاث.​

ميشال عون رؤساء الكنائس الأرثوذكسية البابا تواضروس لبنان

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