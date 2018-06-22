"تموين الجيزة" تُحرر 124 محضرًا لمخابز ومحطات وقود خلال يومين

كتب- إسلام ضيف:

قال هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن المديرية حررت 124 محضرًا لعدد من المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وعدد من البدالين التموينيين وأسواق البيع؛ بسبب المخالفات، في إطار الحملات التي قامت بها المديرية وإداراتها الخارجية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأضاف "كامل"، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن المديرية حررت 24 محضرًا وتقرير إثبات مخالفات ضد المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والمستودعات.

وتابع مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحرير 4 محاضر مخالفات لمحطات الوقود بسبب عدم الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود، و55 محضر مخالفات لمستودعات البوتاجاز منها 32 مخالفة تتعلق بالبيع بسعر أعلى من المُعلن عنه، والباقي متنوع ما بين عدم الإعلان عن أسعار البيع الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود، والغلق.

وأوضح "كامل"، أنه تم تحرير 5 محاضر لعدد من البدالين التموينيين، و37 محضرًا وتقرير للأسواق، بسبب مشكلات تتعلق بالترخيص، أو الشهادات الصحية أو عدم الإعلان عن الأسعار.