"القومي للمرأة" ينعي العالم المصري عادل محمود

القاهرة: أ ش أ:

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه وفروعه بالمحافظات ببالغ الحزن والاسي العالم المصري الجليل الدكتور عادل محمود الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في بيان أصدره المجلس اليوم عن حزنها لرحيل شخصية مصرية فذة رحلت فى صمت ، وكان له الفضل في اكتشاف لقاح فيروس الروتا، وبسببه انقذ حياة ملايين الأطفال من هذا الفيروس القاتل، بالإضافة لاكتشافه لقاح HPV والذى يحمى من الإصابة بسرطان عنق الرحم وانقذ ملايين النساء من الإصابة به.

وأوضحت :"أنه على الرغم من رحيله عن عالمنا .. فعلمه باق يخدم البشرية و يخلد ذكراه للأبد ، مؤكدة أن الدكتور عادل محمود يستحق التكريم في مصر بعد وفاته".

كما تقدم عضوات وأعضاء المجلس بخالص المواساة لأسرته ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويجازيه خير عن كل ما قدمه للبشرية ، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل محمود عمل كرئيس لمركز اللقاحات Merck Vaccines من عام 1998 حتى عام 2006 ، وأشرف على إنشاء وتسويق العديد من اللقاحات التي حققت تقدمًا كبيرًا في الصحة العامة على مستوى العالم أهمها اللقاح المقاوم لفيروس الروتا الذى يسبب الإسهال عند الرضع ويؤدى للوفاة، وآخر يحمي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (Human Papilloma Virus)، الذي يسبب سرطان عنق الرحم .

كما ساعد الدكتور محمود في الحصول على لقاح مضاد ضد الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية والجديري المائى.

حصل الدكتور عادل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في عام 1963، وهاجر إلى إنجلترا فى 1968، وهناك حصل على درجة الدكتوراه من London School of Hygiene and Tropical Medicine، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1973 كزميل في جامعة كيس ويسترن ريزيرف Case Western Reserve University.