لطلاب الثانوية.. تعرّف على خريطة الجامعات الحكومية والخاصة قبل التنسيق

كتب- محمد قاسم:

أيام قليلة، وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تشغيل الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات لتلقي رغبات طلاب الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات.

وبدأت أعمال امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو المقبل، وتنتهي في الأول من يوليو المقبل.

ويرصد "مصراوي"، خريطة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المدرجة بالموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

لتصفح الخريطة اضغط هنا.

وتضم قائمة الجامعات الحكومية:

"القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، والفيوم، وبني سويف، وكفر الشيخ، وسوهاج، وبورسعيد، ودمنهور، وأسوان، ودمياط، ومدينة السادات، والسويس، والعريش".

فيما جاءت قائمة الجامعات الخاصة والأهلية كالتالي:

"6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومصر الدولية، والجامعة الفرنسية في مصر، والجامعة الألمانية في مصر، وجامعة الأهرام الكندية، والجامعة البريطانية في مصر، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة سيناء، وجامعة فاروس، وجامعة المستقبل، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وجامعة بدر، وجامعة هليوبوليس، وجامعة دراية، وجامعة نيو جيزة، والجامعة المصرية الصينية".​