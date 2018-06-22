الأوقاف: قضية العدل ليست مسئولية "ولي الأمر" وحده

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن من أهم دعائم بناء الدول القوية العلم، والعمل، والإتقان والابتكار والتضحية في سبيل الوطن، والعدل وتكافؤ الفرص.

وتابع وزير الأوقاف فى تصريح له اليوم، أن احد أهم أسرار تحقق الولاء والانتماء ، العدل في الرضا والغضب، في القريب والبعيد، في السر والعلن، مع العدو والصديق، على أن قضية العدل ليست مسئولية ولي الأمر وحده، إنما هي مسئولية شرعية ووطنية ومجتمعية واسعة وشاملة، وكل منا مسؤؤل فى موقعه.

وتابع الوزير إنه في الأحوال العادية التي يزداد فيها العرض على الطلب أو يتوازن العرض مع الطلب، بما يتوفر معه عدم الاحتكار أو الاستغلال، فإن الأمر حينئذ مرده إلى العرض والطلب، وهذه هي المرونة والسعة التي تتميز بها شريعتنا الغراء.

وأوضح أن لولي الأمر عند الحاجة أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن ضبط الأسواق والأسعار، بما في ذلك تسعير بعض السلع منعًا للاحتكار أو الجشع والاستغلال، بل إن ذلك قد يتعين إذا دعت الضرورة لذلك.