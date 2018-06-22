إيناس عبدالدايم توافق على مشاركة فرقة رضا في الفعاليات الثقافية الإيطالية

القاهرة- (أ ش أ):

وافقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على مشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية في الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية، المقامة في الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو القادم.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن الفرقة تقدم ثلاث حفلات بمدينتي روما وفيتربو، كما تشارك في مهرجان صيف البحرين، تلبية لدعوة هيئة البحرين للثقافة والآثار، بحفلين في الفترة من 26 حتى 30 يونيو الجاري.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة فريدة فهمي، بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمي، وقدمت أول عروضها في أغسطس 1959.

وفي عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.