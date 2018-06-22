"والي" تستعرض برامج الحماية الاجتماعية بمصر مع مدير "الغذاء العالمي"

القاهرة- (أ ش أ):

اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي مع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي خلال زيارتها لإيطاليا، حيث تم استعراض برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه مصر على التوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت والي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الحكومة المصرية حريصة على المضى قدمًا في تنفيذ برنامج للإصلاح قائم على حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في الريف مع التركيز على المرأة والطفل.

وأكدت أن محوري الصحة والتعليم والاستثمار في البشر هما المكونات الأهم لأي مجتمع متقدم، لذا تم الاهتمام تطبيق المشروطية فى برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامه) مع خطة واضحه لتحويل المستفيدين فى متلقين للدعم إلى منتجين ومساهمين فى النمو.

وأكدت الوزيرة مجددًا، اهتمام مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة برنامج الغذاء العالمى لأهمية الأمن الغذائى وتغذية الطفل والمرأة وعرضت كذلك برنامج الألف يوم الأولى الذى تنفذه مصر فى 5360 قرية وطلب المدير التنفيذى أن تقوم مصر بدعم دول المنطقة بالدعم الفنى للاستفادة من الخبرة المصرية في الدعم النقدي.

وأكد على اهتمام برنامج الغذاء العالمي بدعم مصر في تجربة الإصلاح وأهمية حماية الطبقات المهمشة حتى تتحقق عوائد الإصلاح ووعد بزيارة مصر والمنطقة.

ووجهت غادة والى الدعوة لمدير برنامج الغذاء العالمي لزيارة مصر والإطلاع على التجربة المصرية.

شارك فى الاجتماع السفير هشام بدر ممثل مصر فى برنامج الغذاء وسفير مصر فى روما والدكتوره نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي.