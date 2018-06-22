نهاية العام.. قمر صناعي مصري جديد من روسيا

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إنه تم تحديد موعد في نهاية العام الجاري لإطلاق القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A".

ومن المقرر أن يستبدل القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A" سابقه روسيّ الصنع ، "EgyptSat-2"، والذي توقف الاتصال معه في 2015.

وأكدت شركة" إينيرجيا" للصناعات الفضائية الروسية، أن عملية تجميع القمر المصري الجديد، تجري وفقًا للجدول المحدد، وسيتم إطلاقه في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، وأن تكلفة إطلاق القمر الجديد تصل إلى 402 مليون روبل (ما يقرب من 6.3 مليون دولار).

وكانت شركة "إينيرجيا" أعلنت أنها بدأت بتصنيع القمر الصناعي المصري بسبب تكلفة التأمين للقمر الصناعي الضائع "EgyptSat-2"، وتبلغ تكلفة الأعمال الجديدة الخاصة بالقمر ما يقرب من 100 مليون دولار، وستكون نسبة المكونات الروسية في القمر المصري الجديد أكبر من النسبة التي كانت عليها في القمر المفقود.