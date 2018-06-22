رئيس "الإرشاد الزراعي": لدينا 1500 مهندس فقط ونعمل على 6 آلاف قرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ميزانية القطاع، 200 ألف جنيه فقط، ضمن الموازنة العامة للدولة، التي أقرها البرلمان، للعام المالي 2017-2018، لافتاً إلى أن القطاع يعاني من نقص التمويل والعنصر البشري.

ويعاني قطاع الإرشاد الزراعي، العديد من الأزمات التي تعصف بدوره المهم في الاقتصاد المصري، المتمثل في التنمية الزراعية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، وما ينتج عن ذلك من آثار.

وقال سيد خليفة، إن قطاع، الإرشاد الزراعي أصبح لديه 1500مهندس فقط، يعملون على 6 آلاف قرية، 8 ملايين فدان في الأراضي القديمة.

وأوضح رئيس القطاع، لمصراوي، الجمعة، أن ميزانية القطاع في التسعينيات كانت 45 مليون جنيه، وكان لدينا 25 ألف مهندس زراعي، وفي 2022 لن يتبقى فيه إلا 200 مهندس فقط؛ بسب بلوغ باقي المهندسين لسن المعاش، في ظل عدم تعيين مهندسين جدد.

ولفت خليفة، إلى أن القطاع لجأ إلى تجربة المدارس الحقلية في محافظات كفر الشيخ البحيرة والمنيا، وأسيوط، ضمن دوره المنوط به، ليبدأ تنفيذها بأراضي المزارعين وأخذ المتميزين منهم لعمل فصول متابعة لنشر الدور التوعوي.

يشار إلى أن القطاع له دور مهم في هذه المرحلة الحساسة، وتعاظمت هذه الأهمية كأحد الأجهزة الإرشادية للفئات العاملة بالزراعة؛ لمواجهة الآثار الناتجة عن تحرير قطاع الزراعة وإخضاع الإنتاج الزراعي لاقتصاديات السوق الحر.