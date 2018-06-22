رئيس "الثانوية العامة" يجتمع مع مستشار الفيزياء بشأن شكاوى الطلاب.. غدًا

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العالم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيعقد اجتماعا، غدا السبت، مع مستشار مادة الفيزياء بالوزارة، والهيئة الفنية واضعة الامتحان؛ لدراسة كل الأمور الخاصة بالامتحان في ضوء نتائج التقدير وآراء المقدرين والهيئة الفنية، لصالح الطلاب.

جاء هذا تعليقا على شكاوى بعض الطلاب من سؤال النسبة الذي ورد بالامتحان، ضمن سؤال الاختيار من متعدد، إذ اختلف الطلاب على الإجابة فبعضهم حل المسألة من اليمين إلى اليسار والبعض الآخر أجاب من اليسار إلى اليمين، مع العلم أن السؤال مخصص له درجتين.

وقال حجازي، لمصراوي، إنه لن يعتد بأي تعديل إلا بعد اعتماده منه شخصيا باعتباره رئيس الامتحانات.

وبدأت لجان تقدير الدرجات تصحيح العينة العشوائية لامتخان الفيزياء، أمس الخميس.