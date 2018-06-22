برلماني: انسحاب أمريكا من "حقوق الإنسان" دليل انحياز لإسرائيل

كتب – محمود رمزي:

وصف النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنه أكبر دليل على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ويصب في صالح الجانب الإسرائيلي.

وقال "محيي الدين"، في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا التحول الخطير في سياسة الولايات المتحدة سيكون له أثره غير المأمون على مجريات القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ضمن سلسلة قرارات ومواقف أخرى متعددة كـ"مكافأة" للاحتلال الإسرائيلي على سياساته القمعية العنصرية الاستيطانية، وتكريسًا لاستمرارضياع حقوق الإنسان الفلسطيني واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح محيي الدين، أن قرار انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان، يزيد من العراقيل أمام أي حل سياسي منتظر للقضية الفلسطينية وما سبق ذلك من تجميد المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبما يهدد وكالة غوث بوقف جميع عملياتها وأنشطتها في مساعدة الفلسطينيين.