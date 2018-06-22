أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

برلماني: انسحاب أمريكا من "حقوق الإنسان" دليل انحياز لإسرائيل

02:29 م الجمعة 22 يونيو 2018
برلماني: انسحاب أمريكا من "حقوق الإنسان" دليل انحياز لإسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمود رمزي:

وصف النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنه أكبر دليل على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ويصب في صالح الجانب الإسرائيلي.

وقال "محيي الدين"، في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا التحول الخطير في سياسة الولايات المتحدة سيكون له أثره غير المأمون على مجريات القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ضمن سلسلة قرارات ومواقف أخرى متعددة كـ"مكافأة" للاحتلال الإسرائيلي على سياساته القمعية العنصرية الاستيطانية، وتكريسًا لاستمرارضياع حقوق الإنسان الفلسطيني واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح محيي الدين، أن قرار انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان، يزيد من العراقيل أمام أي حل سياسي منتظر للقضية الفلسطينية وما سبق ذلك من تجميد المساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبما يهدد وكالة غوث بوقف جميع عملياتها وأنشطتها في مساعدة الفلسطينيين.

إسرائيل الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الولايات المتحدة القدس المحتلة فلسطين

الخبر التالى:

فشل انعقاد "عمومية الأطباء" الطارئة لعدم اكتمال النصاب القانوني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان