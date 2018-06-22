مد التسجيل في "عمومية الأطباء" لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب- مصطفى علي:

مدت النقابة العامة للأطباء، التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية الطارئة (غير العادية)، اليوم الجمعة، ساعة؛ لعدم اكتمال النصاب لصحة الانعقاد والذي يتطلب حضور ألف طبيب على الأقل.

ويأتي عقد الجمعية العمومية الطارئة؛ استجابة لمئات التوقيعات التي تقدم بها الأطباء للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة ما يتعرض له الأطباء من انتهاكات في الفترة الأخيرة، وما ستتخذه النقابة من إجراءات تجاه هذه الانتهاكات.

وتناقش الجمعية الطارئة، بدار الحكمة - حال انعقادها- قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وتأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، والإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، والتعسف الإداري ضد الأطباء مثل الندب التعسفي ووقف الإجازات بدون مرتب وحافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة، ورسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤.

ومن المقرر طبقًا للقانون وقواعد الجمعيات العمومية الطارئة، عدم إضافة أي بنود للمناقشة غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية.

وكان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، رحب بعقد الجمعية العمومية الطارئة، ودعا جميع الأطباء للحضور والتكاتف يداً واحدة مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة والأطباء عبر وسائل وأطر قانونية تقرها أغلبية الحضور ويلتزم الجميع بتنفيذها.

ويعد مقترح الاستقالات الجماعية المسببة، وتنظيم وقفات احتجاجات وإضرابات عن العمل، أهم الخيارات المطروحة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، المقرر عقدها اليوم، إلى جانب العديد من المقترحات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرار ما تراه منها، في حالة عدم استجابة السلطات المختصة للمطالب المشروعة التي تخص الأطباء والمهنة".