غدًا.. مجلس "الصحفيين" يعلن ملاحظاته بشأن قانون الصحافة والإعلام

كتب- مصطفى علي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين اجتماعه الثاني غدًا السبت؛ لإبداء ملاحظاته بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة المشكلة بعضويته وحاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد عضوي المجلس، انتهت من إعداد تقريرها المفصل عن المواد المعترض عليها من جانب مجلس النقابة والمواد المقترحة البديلة لها ومن أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطي والغرامات والكفالات في قضايا النشر، ومد السن الوجوبي للصحفيين حتى 65 عامًا، وعدم عزل رؤساء التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة.

ولفت "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، الجمعة، إلى أن هذا التقرير سيُقدم للمجلس في اجتماعه المقبل والمقرر له غدًا السبت لاعتماده؛ تمهيدا لإرسال تلك الملاحظات يوم الأحد المقبل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.​