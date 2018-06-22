وزير التنمية المحلية يشدد على المحافظين بالمتابعة الميدانية لـ"المواقف والمخابز"

كتب - محمد نصار:

شدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على المحافظين والإدارات المحلية بالمحافظات، ضرورة المتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز ورصد المخالفات حتى وإن كانت بسيطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وأعدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تقريرا تم تقديمه اليوم الجمعة إلى اللواء محمود شعراوي، من مختلف المحافظات حول متابعة العمل في تطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار البنزين، وشمل التقرير محافظات البحر الأحمر والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف والجيزة والمنيا وسوهاج حول متابعة تطبيق التعريفة واستمع لشكاوى المواطنين وطالب بالإبلاغ عن أي سائق يخالف التعريفة.

وذكر التقرير أن المحافظات شهدت حملات مكبرة للمرور ومتابعة سير العمل بالتعريفة الجديدة بمواقف ومحطات الوقود بمختلف المدن والمراكز، وتشديد المحافظين على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للمواقف والتصدي لأي مخالفات أو زيادات في التعريفة المقرر.

وأوضحت الوزارة أن مواقف المراكز بالمحافظات شهدت اليوم حالة من الهدوء والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع تشديد الرقابة على المواقف. وأكد التقرير أنه تقرر الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف أول بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بكل محافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.