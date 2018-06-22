"نصف مليون جنيه".. صرف مستحقات 4 أطباء مصريين بالسعودية

كتبت- مروة شوقي:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المستوصفات الطبية بالمملكة لصرف مستحقات 4 أطباء بإجمالي 108 آلاف و500 ريال سعودي، بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه مصري.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة بمتابعة مشكلة الأطباء "أ .م .ع" وقيمة المستحقات 27 ألف ريال سعودي، و"خ.ش" والمستحقات 31 ألفا و500 ريال، و"أ.أ.س" والمستحقات 24 ألف ريال "م .أ" والمستحقات 26 ألف ريال، بعد أن طلبوا المساعدة في نقل كفالتهم والحصول على باقي مستحقاتهم من إحدى المستوصفات الطبية بمكة للعمل طرف إحدى المراكز الطبية بنجران، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال "سعفان"، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي الموارد البشرية بالمستوصف الذي ذكر أن الأطباء الأربعة متغيبون عن العمل منذ ثلاثة أسابيع ما أدى لإيقافهم عن العمل وتصفية مستحقاتهم لاستخراج تأشيرة خروج نهائي.

والتقى المستشار العمالي الأطباء للتعرف على أسباب امتناعهم عن العمل، وقالوا إنهم يرغبون في نقل كفالتهم، وبعد عدة مقابلات لأكثر من شهرين مع مسئولي المستوصف جرت الموافقة على نقل كفالتهم بعد تحرير سند رسمي بعدم العمل بمنطقة مكة، وهو ما وافق عليه الأطباء.

وتابع: "جرى استخراج شيكات بالمبالغ المستحقة بإجمالي 108 آلاف و500 ريال سعودي، بقيمة إجمالية تتجاوز 500 ألف جنيه مصري.​