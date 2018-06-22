فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية للأطباء

كتب - أحمد جمعة ومصطفى علي:

فتحت نقابة الأطباء صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية غير العادية للأطباء؛ لمناقشة قضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.

وأوضحت النقابة أن جدول الجمعية يشمل الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب والتعسف الإداري ضد الأطباء، وكذلك الندب التعسفي، وقف الإجازات دون مرتب، وحافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة، وكذلك رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، ووفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤.

وأكدت نقابة الأطباء أنه لن يقبل طبقا للقانون وقواعد الجمعيات العمومية الطارئة، إضافة أي بنود للمناقشة غير المدرجة بجدول أعمال الجمعية.