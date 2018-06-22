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"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضي الشريط المميز بسوهاج الجديدة

11:31 ص الجمعة 22 يونيو 2018
"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضي الشريط المميز بسوهاج الجديدة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يبدأ بعد غد الأحد 24 يوليو، وحتى 3 يونيو المقبل، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار، والسابق حجزها بالقرعة العلنية لعامى 2016، و2017.

وأضاف "السباعي"، في بيان له اليوم الجمعة، أنه يجري تسليم القطع من 1: 25، يوم الأحد 24/6/2018، والقطع من 26 : 50، الاثنين 25/6/2018، والقطع من 51 : 75، الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 76 : 100، الأربعاء 27/6/2018، والقطع من 101 : 125، الخميس 28/6/2018، والقطع من 126 : 150، الأحد 1/7/2018، والقطع من 151 : 172، والقطعة 186، الاثنين 2/7/2018.

وتابع، أنه جرى تخصيص الثلاثاء 3/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

هيئة المجتمعات العمرانية مدينة سوهاج الجديدة وزارة الإسكان أراضي سكنية

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