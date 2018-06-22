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    بسبب "دابة".. تأخر قطار "القاهرة - الإسكندرية"

    10:38 ص الجمعة 22 يونيو 2018
    بسبب "دابة".. تأخر قطار "القاهرة - الإسكندرية"

    قطار - صورة ارشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، تأخر قطار رقم 903 ركاب مكيف، المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية؛ نتيجة عبور دابة من مكان غير معد للعبور بين دسونس ومعمل القزاز بالكيلو 172.900 على خط القاهرة الإسكندرية.

    وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، أنه نتيجة عبور الدابة من مكان غير معد للعبور أثناء مرور القطار، اصطدم بها ما تسبب في كسر ماسورة هواء الجرار، وجرى الاستعداد بجرار آخر؛ لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

    وتعتذر الهيئة نتيجة تأخير القطار، لأسباب لا علاقة للهيئة بها.

    وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية عدم العبور من على شريط السكة إلا من الأماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم وسلامة ومسير القطارات.

    السكك الحديدية قطار القاهرة الإسكندرية تأخر قطار

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