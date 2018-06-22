"القابضة للمياه": 18 مليون جنيه لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة بسوهاج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخصيص 18 مليون جنيه من قرض البنك الدولي للتنمية المحلية؛ لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بمحافظة سوهاج، في إطار حرص الحكومة المصرية على توصيل خدمة مياه الشرب لجميع المواطنين.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الـ18 مليون جنيه، منها مبلغ 3.2 مليون جنيه لمركز البلينا، و2 مليون جنيه لمركز جرجا، و1.5 مليون جنيه لمركز دار السلام، و1.5 مليون جنيه لمركز طما، و1.5 مليون جنيه لمركز طهطا، و1.5 مليون جنيه لمركز المراغة، و1.5 مليون جنيه لمركز جهينة.

وتابع في بيان، اليوم الجمعة، أن تكلفة مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بمركز ومدينة سوهاج، تبلغ 2 مليون جنيه، ومركز أخميم 1.5 مليون جنيه، ومركز ساقلتة 1.5 مليون جنيه، ومركز المنشأة 1.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المناطق المحرومة تتمثل في الامتدادات العمرانية الجديدة داخل الحيز العمراني والتي لديها موافقات تنظيمية، وسيجري مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بأطوال 127 كيلو مترا، والبدء في أعمال الطرح والترسية لتنفيذ الأعمال خلال ستة أشهر، لتصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% إلى 100%.