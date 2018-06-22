"عبد الغفار" يستقبل وفدا رفيع المستوي من قيادات التعليم بكندا أول يوليو المقبل

كتب - محمد قاسم:

يستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى وفدا رفيع المستوى من دولة كندا في الأول من يوليو المقبل؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمى.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان اليوم أنه من المقرر أن يشهد الوفد الكندي الافتتاح المبدئى لجامعة "البرنس إدوارد الكندية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أولى الجامعات التى انتهت من التجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بها وأنها مستعدة بـ 3 برامج دراسية حال صدور قانون فروع الجامعات الأجنبية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن إجراءات اعتماد قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير بخطى متسارعة لاعتماده، وأنه سيعرض على مجلس النواب قريبا لتتم خطواته القانونية قبل الإصدار الرسمى من قبل رئاسة الجمهورية.