متابعة الرئيس للجدول الزمني لحقل ظهر ولقاء مستشاري ترامب.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدى التزام شركة (إيني) الإيطالية بالجدول الزمني لتطوير حقل (ظهر)، كما أبرزت تصريحات الرئيس السيسي لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بدعم مصر للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وحاز لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض تطورات الاحتياطي النقدي، على تغطيات الصحف التي ركزت أيضا مواصلة القوات المسلحة دك معاقل الإرهابيين ضمن متابعتها سير العملية (سيناء 2018) التي تنفذها قوات إنفاذ القانون بهدف القضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء.

وفي الشأن العربي، أبرزت الصحف شكر دولة فلسطين، للرئيس السيسي، والأجهزة الأمنية المصرية، بعد استمرار العمل في معبر رفح البري، كما تابعت تطورات الأوضاع الميدانية في اليمن لاسيما بعد تصعيد الحوثيين لأعمالهم الانتقامية بحق سكان الحديدة، وفي ليبيا واصلت الصحف تغطياتها للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني في منطقة الهلال النفطي.

أما على الصعيد الدولي، ركزت الصحف على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يضع حدا لفصل الأطفال عن ذويهم ، وذلك في مواجهة انتقادات شعبية ورسمية عالمية واسعة.

محليا، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس السيسي - خلال كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) الإيطالية للبترول، بحضور وزير البترول طارق الملا والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة - أهمية الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لتطوير حقل (ظُهر) ومعدلات إنتاجه.

ونشرت الصحف توجيهات الرئيس لوزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع شركة (إيني) الإيطالية للبترول، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) استعرض - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية في حقل (ظهر) بالمياه المصرية في البحر المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية، في حين أوردت (الأخبار) أن ديسكالزي تطرق أيضا إلى المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر والتي تتضمن تطوير حقل نورس بدلتا النيل، كما أكد رئيس شركة (ايني) حرصها على الاستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) إشادة ديسكالزي بما تحقق من نتائج أعمال متميزة والتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري وأن هناك ثقة في مناخ الاستثمار في مصر، حيث خصصت الشركة 70% من حجم استثماراتها عالميا للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلي نورس وظهر وبلغ حتي الآن 8.4 مليار دولار وانه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخري خلال المرحلة المقبلة.

وفي شأن رئاسي آخر، اهتمت الصحف بتأكيدات الرئيس السيسي، خلال لقائه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل - دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلي أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

ونقلت الصحف تشديدات الرئيس على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعاً جديداً يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة، ونسبت الصحف للمُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الرئيس أكد حرص مصر على استمرار تعزيز وتنمية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، على نحو يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل حالة عدم استقرار التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات.

إلى ذلك، تناقلت الصحف لقاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، لبحث مديونيات الجهات الحكومية للبنوك، وآليات سبل سدادها ، وكذلك كوقف الدين الخارجي وعدد من التشريعات المقترحة الخاصة بالسياسات النقدية والمالية المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحف أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أنه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي ، فالمسئولية تضامنية والهدف واحد وهو دفع الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين.

وفي اجتماع آخر، نشرت الصحف أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية وإنهاء المنازعات الضريبية ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، كما ناقش الاجتماع برنامج الحكومة تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة وكذلك الملفات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والثقافة والتي حددها رئيس الجمهورية كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الإنسان المصري.

وأوردت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس الوزراء كلف بسرعة إعداد برنامج لإنجاز هذه الملفات وإحداث نوع من التطور السريع خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية، مشيرة إلى أن مدبولي يتابع باهتمام بالغ التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن جهود وآلية التفاعل مع الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فيما يتعلق بالتعامل الحاسم مع الشكاوى التي يتم تلقيها حول مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات ردعا للمخالفين.

وفي شأن محلي آخر، واصلت الصحف متابعتها لسير العملية (سيناء 2018) التي تنفذها قوات إنفاذ القانون للقضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء ومناطق أخري بالدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل واقتلاع جذوره من كافة ربوع الوطن وتحصين الشعب المصري من شروره.

وأوردت صحيفة (الأهرام) أن القوات المسلحة والشرطة تمكنتا من القضاء على 32 إرهابيا شديد الخطورة والقبض على 12 آخرين و84 مطلوبا جنائيا.

وتحت عنوان (الإرهاب يترنح أمام ضربات "خير الأجناد")، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن البيان الـ 24 للقيادة العامة للقوات المسلحة القول إن قوات إنفاذ القانون اكتشفت ودمرت مخزنا يحتوي على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، كما تم ضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي عثر بداخلها على 40 جوالاً تحتوي على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وضبط سيارتين شرق القناة إحداهما محملة على ونش عثر بداخلها علي 20 كجم لنبات البانجو المعد للتداول والأخرى عثر بداخلها على 466 لفافة لنبات البانجو المخدر.

أما صحيفة (الأخبار) ، فنقلت عن المتحدث العسكري القول إنه وفي إطار جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وعلى الاتجاه الغربي، تمكن رجال حرس الحدود من القبض على 1099 متسللا يحملون جنسيات مختلفة، وضبط 5 سيارات دفع رباعي وضبط بندقية آلية وبندقية قناصة (FN) و242 ألفا و500 قرص مخدر وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي إطار زيارة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى بروكسل، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيدات عبد العال ، خلال لقائه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي توجب على الشركاء الأوروبيين وضع خطة واضحة لتنشيط السياحة في مصر وفتح أبواب الرحلات السياحية إلى مصر، وإزالة العقبات أمامها، والدفع بالمزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية الواعدة، معرباً عن تطلعه لدعم البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن عبد العال تأكيده على انفتاح الدولة المصرية على كافة الأطراف في ظل سياسة خارجية جديدة تقوم على مد جسور التواصل مع الجميع لاستعادة الدور الريادي لها بوصفها المنارة الفكرية والثقافية في المنطقة.

عربيا، تناقلت الصحف الشكر الذي وجهه دياب اللوح سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية للرئيس السيسي، والأجهزة الأمنية المصرية، بعد استمرار العمل في معبر رفح البري.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن السفير الفلسطيني قوله إن قرار القيادة المصرية بالاستمرار في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يأتي في إطار الدور المصري التاريخي والمستمر في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، مؤكداً أن معبر رفح لا يزال يستقبل المسافرين في الاتجاهين، كما أن الشقيقة الكبرى مصر لا تزال تفتح أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتقوم بعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وتابعت الصحف الأوضاع الميدانية عند محور الخط المؤدي لميناء الحديدة باليمن، حيث نشرت الصحف أن قوات المقاومة المشتركة صدت محاولة تسلل للميليشيات إلي الخط الساحلي، كما قصفت مدفعية القوات المشتركة المواقع التي يتخذها المتمردون نقاط انطلاق لتنفيذ محاولات التسلل هذه والتي تهدف إلي قطع خطوط إمداد القوات المشتركة.. وقصفت قوات التحالف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات الحوثيين قرب الخط الساحلي.

وفي ليبيا، نشرت صحف (الأخبار) إعلان المشير خليفة حفتر في تسجيل صوتي له أمس، بدء هجوم من أجل (تنظيف الهلال النفطي)، الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي، مؤكداً أنه "حانت ساعة الصفر، لحظة الانقضاض الخاطف لسحق العدو من أجل الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

ونسبت الصحيفة للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري القول إن قوات شرق ليبيا استعادت سيطرتها الكاملة علي ميناء رأس لانوف النفطي، مضيفاً أن القوات تسيطر على ميناء السدرة وتطارد العدو باتجاه الغرب".

دوليا، تناولت صحفية (الأهرام) توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يضع حدا لفصل الأطفال عن ذويهم والذي تنص عليه سياسة "عدم التسامح" للهجرة، والتي تقضى بفصل الأطفال عن ذويهم في حالة ضبط الأسر وهى تعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير مشروع.

ورأت الصحيفة أن هذا التراجع المفاجئ يأتي كوسيلة لاحتواء حالة الغضب العالمي إزاء سياسات ترامب المتعسفة، ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله - لدى توقيعه الأمر التنفيذي - أنه يتعلق بعدم إبعاد الأطفال عن ذويهم، مع التأكد من أن الحدود الأمريكية "منيعة وقوية"، على حد قوله.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت الصحف أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أغلق صفحة مباراة روسيا والتي خسرها بثلاثية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، وذلك استعدادا لمباراة المنتخب السعودي الشقيق والتي ستقام الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة للمنتخبين في المونديال.

وأوردت صحيفة (الأهرام) أن الأرجنتيني كوبر حرص على الاجتماع باللاعبين، مطالبا إياهم بالتركيز في مباراة السعودية ونسيان ما حدث أمام روسيا وأنه لا طائل منه الآن، مضيفا: "علينا ترك بصمة في المونديال وسمعة طيبة عن عودة الفراعنة للمرة الثالثة وذلك بتحقيق الفوز وهو ما سيكون الأول للمنتخب إذا ما تحقق".