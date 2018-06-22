الأرصاد تحذر من طقس اليوم .. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال

( مصراوى )



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

وسط الدلتا 25 38

الإسكندرية 23 31

بلطيم 22 30

مطروح 22 30

السلوم 21 30

سيوة 25 40

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

العريش 20 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 39

رأس سدر 24 40

نخل 17 37

نويبع 27 36

طابا 25 36

كاترين 20 33

الطور 25 36

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 40

بنى سويف 25 41

المنيا 24 41

أسيوط 26 42

سوهاج 27 42

قنا 28 43

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 29 45

الوادى الجديد 30 45

شلاتين 30 43

ابو رماد 31 41

راس حدربة 31 40

حلايب 42 39