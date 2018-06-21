رئيس "الأعلى للإعلام" يحذر من الانضمام لاتحادات الصحافة العربية والدولية

كتب- مصطفى علي:

حذر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفيين والإعلاميين من الانضمام لما يسمى بالاتحادات العالمية والاتحادات الدولية والاتحادات العربية للصحافة والإعلام وفروعها في مصر، لحين بحث شرعية هذه الاتحادات ومصادرها ومصادر تمويلها الداخلي والخارجي، وإخطار الأجهزة المعنية بهذا الشأن.

كما حذر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، الصحفيين والإعلاميين من مشاركتهم كمدربين فيما يسمى بالأكاديميات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالقاهرة والمحافظات تحت مسميات عديدة بدون تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجهة المنوط بها إصدار تراخيصها.

وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تلك الأكاديميات والمراكز تحولت إلى "سبوبة" لأصحابها بجلب الدارسين والمتدربين من مصر وخارجها، مشددًا على أن المجلس بصدد رصد هذه الجهات وحصرها؛ تمهيدًا لإبلاغ الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون.​