وزيرة السياحة: حملتنا في كأس العالم تستخدم أساليب مبتكرة للترويج لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

"ندعو العالم ليس فقط لزيارة مصر ومواقعها السياحية، ولكن ندعوهم لأن يعيشوا التجربة المصرية الفريدة".. بهذه الكلمات بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حديثها عبر مداخلة هاتفية مع قناة "‪CNN‬" الإخبارية الأمريكية من مدينة سان بطرسبرج عقب مباراة المنتخب المصري أمام روسيا.

وجود وزيرة السياحة في روسيا يأتي ضمن حملة الوزارة الترويجية لمصر خلال بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد أن أبرزت تواجد مصر كداعم إقليمي أفريقي رسمي لكأس العالم.

مقدم البرامج الشهير ريتشارد كويست، قال خلال برنامجه "Quest means business"، إن مصر تهدف من خلال هذا التواجد الترويج للسياحة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه استشعر الجهود المبذولة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك في لقائه مع وزيرة السياحة أثناء زيارته لمصر الشهر الماضي، والتي أكدت خلاله أن مصر أصبحت تستهدف شرائح جديدة من السائحين، خاصة الأجيال الجديدة من محبي الجمع بين المغامرات والأصالة والتاريخ، والذين يبحثون عن تجربة مختلفة في رحلتهم‪.‬

الدكتورة رانيا المشاط، ردت بقولها إن وجود مصر كداعم إقليمي لكأس العالم دعاية كبيرة سياحيًا واستثماريًا في أكبر حدث رياضي دولي يتابعه الملايين حول العالم، ونوع من الدعم للإنجاز الذي حققه المنتخب المصري بوصوله إلى كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا.

وحول شعورها حيال نتيجة مباراة مصر أمام روسيا، قالت وزيرة السياحة: "منتخب الفراعنة بذل أقصى الجهد وأدى بشكل مشرف في مباراتيه أمام أوروجواي وروسيا، وكانوا سفراء رائعين لوطننا".

وأوضحت، أن حملة وزارة السياحة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة، قائلة: "ندعو الناس حول العالم من خلال حملتنا ليس فقط لزيارة مصر ومواقعها السياحية المتميزة، ولكن ندعوهم لأن يعيشوا التجربة المصرية الفريدة خلال تواجدهم بها".

وتابعت: "حرصنا من خلال تواجدنا في روسيا أن نقدم لمحة من الروح المصرية، وما يمكن أن تقدمه بلادنا للسائح، حيث أتحنا فرصة لجمهور كأس العالم المتواجد هناك، للتعرف على جوانب من ثقافتنا، والاستمتاع بالموسيقى والأكلات المصرية في الأجنحة الخاصة بمصر في منطقة المشجعين ‪"Fan Zone‬.

وأضافت وزيرة السياحة، أن الحملة تتضمن العديد من الفعاليات، منها مسابقة تحت عنوان "شجع مثل المصريين"، والتي تتيح فرصة لفوز 30 مشجعًا برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف إلى مصر، بشرط أن ينشروا صورًا ومقاطع فيديو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، وهم يشجعون، وسيتم اختيار الفائزين ممن يحصلون على أعلى نسبة مشاهدة وإعجاب على الموقع‪.‬

وعن محمد صلاح، قالت الوزيرة إن جميع المصريين يشجعونه ويساندونه، مضيفة: "نتمنى له وللمنتخب المصري كل النجاح والتوفيق".​