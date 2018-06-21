البابا تواضروس يشارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بلبنان

كتب- إسلام ضيف:

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، اليوم الخميس، بتدشين كنيسة مار ساويرس بلبنان.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان اليوم، إنه بدأت مساء اليوم بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان، صلوات تدشين كنيسة مار ساويرس بمشاركة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، البابا تواضروس الثاني، ومار أغناطيوس أفرام الثاني، والكاثوليكوس آرام الأول.

وأوضحت الكنيسة، أنه شارك بالتدوين في صلوات طقس التدشين، مطارنة وأساقفة من الكنائس الثلاث.​