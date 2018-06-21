"التعليم" تغلق رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية (صورة)

كتبت- ياسمين محمد:

أغلقت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية، المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر 2018، بعدما أتاحته صباح اليوم الخميس.

وفوجئ أولياء الأمور، صباح اليوم الخميس، بأنباء عن فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، أمام الطلاب، إلا أن رابط التقديم لم يكن مفعل، وبعد مرور نحو ساعتين، تمكن أولياء الأمور من الدخول إلى الرابط، وتعرفوا على تفاصيل التقديم، وعناوين المدارس، والمصروفات التي وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

ولكن بعد عدة ساعات، فوجئ أولياء الأمور، بإغلاق الرابط مرة أخرى، وظهور هذه الصورة: "صورة 1".

في هذه الأثناء، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يحضر حفلًا، لتكريم عدد من طلاب التعليم الفني، وحاول مصراوي التواصل معه؛ لمعرفة تفاصيل رفع المصروفات إلى 10 آلاف جنيه، بخلاف ما كان يصرح به من قبل، بأن المصروفات ستزيد بنحو 40% عن الرقم الذي أعلنته الوزارة قبل عام وهو 4000 جنيه فقط، إلا أن الوزير صرح بأن الموقع "اتسرق".

ورفض وزير التعليم التعليق على كل ما تداولته وسائل الإعلام، وكل ما تم نقله عن الموقع قائلًا: "الموقع ماكنش فتح، الموقع اتسرق واتسرب لوسائل الإعلام، ولما حاجة تكون مسروقة يبقى احنا مانردش عليها".