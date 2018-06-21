وزير التعليم عن إتاحة رابط التقديم للمدارس اليابانية: "الموقع اتسرق"

كتبت - ياسمين محمد:

حاول "مصراوي"، الحصول على معلومات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن إتاحة الوزارة رابط التقديم للمدارس اليابانية، اليوم الخميس، وتحديد المصروفات بـ"10" آلاف جنيه، ليرد الوزير: "دي تسريبات من صحفيين وأنا مش هرد عليها".

وعند مواجهة الوزير بشأن إتاحة الوزارة رابط التقديم للمدارس اليابانية، رد قائلاً: "الموقع مكنش فتح، الموقع اتسرق واتسرب للصحافة، وأنا مش هعلق، لما حاجة تكون مسروقة يبقى إحنا مانردش عليها".

وفوجئ أولياء الأمور، اليوم الخميس، بإتاحة وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للمدارس اليابانية عبر موقعها الإلكتروني بمصروفات وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وكان وزير التربية والتعليم، يحضر مؤتمراً لتكريم عدد من طلاب التعليم الفني، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، ليفاجأ مصراوي برده بأن موقع التقديم: "اتسرق".

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