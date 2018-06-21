محافظ الجيزة يضع قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة

كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم الاتفاق مع رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على تحديد قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق، وذلك في ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق.

وقال المحافظ، في تصريحات له عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس بمقر سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة، واللواء عصام عبدالعزيز، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والعميد مصطفى بكري، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وأعضاء رابطة تجار سوق الجملة، إنه تم مناقشة أسعار السلع داخل وخارج السوق، ووضع قائمة استرشادية لقائدي سيارات النقل، وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة لسوق الجملة وللبائعين بالأسواق على أن يتم عقد لقاء أسبوعي لتحديد الأسعار أسبوعيًا بمعرفة اللجنة المشكلة، وسيتم العمل بهذه الأسعار التي تم وضعها اعتبارًا من السبت المقبل، وتحديد هوامش ربح مناسبة سواء لتاجر الجملة أو التجزئة أو البائع.

وأضاف المحافظ، أننا يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية تجاه الوطن والعمل لصالح المواطن ومواجهة الاستغلال غير المشروع من البعض لقرار رفع أسعار البنزين والسولار واستغلاله لتحقيق مكاسب غير شرعية، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المخالفين، وتشديد الرقابة على الأسواق العامة وسيارات النقل في حالة رفع مقابل النقل بشكل مبالغ فيه.

وشملت القائمة الاسترشادية لبعض الخضر والفاكهة:

سعر الطماطم للكيلو: 2.25 جنيه للجملة، ومن 2 - 3 جنيه للتجزئة.

سعر البطاطس: من 3 - 4.30 جنيه للجملة، ومن 3.75 - 5.50 جنيه للتجزئة.

سعر البصل: من 1.50 - 2.50 جنيه للجملة، ومن 2 - 3.50 جنيه للتجزئة.

سعر البرتقال الصيفي: من 1 - 2.25 جنيه للجملة، ومن 2 - 3 جنيه للتجزئة.

سعر التفاح المصري: من 3 - 7 جنيه للجملة، ومن 4 - 8 جنيه للتجزئة.

وسعر التفاح المستورد: من 15 - 17 جنيه للجملة، ومن 20 - 23 جنيه للتجزئة.​