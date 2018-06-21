لتنشيط السياحة.. 19 دولة تشارك في أول مهرجان للقفز بالمظلات فوق "الأهرامات"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال مصطفى السعيد، عضو الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، والمنسق العام لمهرجان مصر الدولي الأول للقفز الحر بالمظلات فوق الأهرامات، إن المهرجان سيعقد خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجاري فوق سفح الأهرامات، موضحًا أن عدد المشاركين يبلغ 65 قافزًا من 19 دولة حول العالم، إضافة إلى مصر.

وأضاف "السعيد"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن الدول المشاركة هي كندا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا والنمسا وتشيلي والجزائر والكويت والسعودية والتشيك ومصر، بحضور اللواء عبدالمعين حسن، رئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية.

وأوضح "السعيد"، أن المشاركين يتنوعون في أساليب القفز، ما بين قافز محطم للأرقام القياسية مثل السعودي عمر الحجيلان، وأحد أكبر رواد القفز الترادفي مثل الأمريكي توم نونان، وقافز متحد لإعاقته الحركية الكويتي أسامة حمشاد ليتخطى 800 قفزة مسجلة، وأخيرًا المهندس الأمريكي بيل بوث، صاحب الفضل في تطوير معدات القفز من خلال شركته UPT، أحد أكبر شركات إنتاج المظلات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "يضم المهرجان 10 قافزات من النساء يشاركن الرجال عملية القفز دون أية تفرقة، وذلك بإشراف الهولندي كابتن هارمان لانسمان، لإخراج عرض رياضي جوي رائع، سابحين في سماء هضبة الأهرامات، كما يضم المهرجان جولات سياحية في ربوع مصر ليؤكد هؤلاء الأبطال من خلال ممارستهم للرياضة وتجوالهم في ربوع المحروسة، أن مصر لا تزال وطن الأمن والأمان، ولا تزال معلمًا سياحيًا يرحب بكل الشعوب والأجناس المحبة للسلام".

وأردف، أن المشاركين يقفزون لأول مرة في حياتهم فوق الأهرامات، لافتًا إلى أن الهدف من المهرجان هو محاولة وضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، وإعطاء صورة طيبة عن جمال اللعبة، وأنها مفيدة رياضيًا وسياحيًا.

واستطرد عضو الاتحاد المصري للمظلات، إن عدد الممارسين لرياضة القفز في العالم يتخطى 5 ملايين شخص، ويعتبرون سياح أغنياء معدل إنفاقهم مرتفع، واللعبة ليست رخيصة بل مكلفة، مشيرًا إلى أن اللعبة من الناحية السياحية والرياضية، تنعش اقتصاد مصر، وتعطي صورة في الخارج بأن مصر آمنة وتعشق الرياضة.

ونوه عضو الاتحاد المصري للمظلات، إلى أن المهرجان يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص لمشاهدة القفزات فوق الأهرامات، قائلًا: "نسعى لتحريك المياه الراكدة سياحيًا وسياسيًا ورياضيًا وأمنيًا".

وعقد الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنظيم أول حدث من نوعه للقفز الحر بالمظلات فوق سفح الأهرامات في الجيزة.