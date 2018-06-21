توافد المشاركين في مهرجان القفز بالمظلات فوق الأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصطفى السعيد، المنسق العام للمهرجان المصري الدولي الأول للقفز الحر بالمظلات، إن وفود المشاركين من الـ19 دولة المشاركة، بدأوا في التوافد على مطار القاهرة الدولي، وتستقبلهم اللجنة المنظمة للمهرجان.

وأضاف "السعيد"، في بيان اليوم الخميس، أنه يجرى تسكين المشاركين استعدادًا لانطلاق المهرجان في صباح السبت المقبل، ويقفز أول لاعب في سماء الأهرامات في تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة ساعة، ويغادرون بعدها المكان في جولات سياحية، ويستمر القفز لمدة 3 أيام في نفس الموعد.

وتابع، أن كافة وسائل الإعلام مسموح لها بتغطية القفزات بسفح الأهرامات، وتم الحصول على موافقة وزارة الآثار بدخول كافة معدات التصوير دون أي تصاريح أو رسوم، موضحًا أن اختيار عنوان المهرجان رسالة سلام من مصر إلى العالم.​