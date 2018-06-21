السبت.. تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد عمال مصر

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تقديم أوراق الترشح لعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ستكون بديوان عام الوزارة، السبت المقبل، من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين الأحد المقبل، والطعون والبت فيها الاثنين.

وأضاف "سعفان"، في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن إعلان الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، لتجري الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

وتابع: "يشمل طلب الترشح، أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، وطلب للترشح على منصب رئيس الاتحاد أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010، والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين".

وانتهت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، أمس الأربعاء، من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية، التي تبدأ السبت.​