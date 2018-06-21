"مدبولي" يكرم وزير الطيران السابق

كتب- محمد غايات:

أهدى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم لوزير الطيران المدني السابق شريف فتحي، وذلك بحضور الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني الحالي.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الوزيرين تم بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة، حيث أشار الدكتور مصطفي مدبولي للروح الطيبة التي تربط الوزراء السابقين بالحاليين، والذين بذلوا، ويبذلون جميعاً، جهوداً مضنية في سبيل تقدم الوطن.