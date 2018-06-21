بمصروفات 10 آلاف جنيه.. "التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة.

وقالت الوزارة، في نص بيانها، اليوم الخميس، إن لغة التدريس في هذه المدارس ستكون العربية، وقبول الطلاب فيها بالصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، من سن 6 سنوات وأقل من سبع سنوات، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

وأضافت الوزارة، أن التقديم من خلال الرابط التالي:

https://ejs.moe.gov.eg