الكنيسة المصرية تستضيف حوارًا مع الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية العام المقبل

كتب- إسلام ضيف:

أصدر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاث بيانًا مشتركًا، الخميس، عقب انتهاء اجتماعهم بلبنان، والذي استضافته الكنيسة السريانية ببيروت بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية، إن البيان تضمن نقاطًا أساسية دار حولها اجتماع البطاركة الثلاثة، وهي الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، والمشكلة القائمة بكنيسة الهند الأرثوذكسية.

وأضافت الكنيسة أن الكنيسة القبطية ستستضيف العام المُقبل اللقاء المزمع عقده لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية من العائلتين، كذلك الحوارات مع الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية، والكاثوليكية، والأنجليكانية.

كما أورد البيان، الجهود والعلاقات مع مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط والاتحاد العالمي لجمعيات الكتاب المقدس.

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