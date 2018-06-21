"الآثار": إنجاز 75% من مشروع المتحف المصري الكبير

كتب ـ يوسف عفيفي:

شكر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، "تريوكى إيتو" ممثل رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمصر؛ لما بذله الفترة السابقة من جهد خلال فترة رئاسته من أجل إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين مصر واليابان.



وأهدى وزير الآثار، "إيتو" نموذجًا لتمثال للإله حورس من منتجات وحدة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثار، أثناء رئاسته الاجتماع الثالث عشر للجنة المصرية اليابانية للمتحف المصري الكبير اليوم الخميس.

وأوضح العناني، في بيان، الخميس، أن الوزارة ستعمل دائما على تقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع القومية في مصر، ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي والأثري.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير: "نتطلع إلى استمرار مزيد من العمل الذي بدأناه مع هيئة الجايكا اليابانية منذ سنوات طويلة، لإنجاز هذا الصرح الضخم والذي سيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الحضارة المصرية العريقة، وبه أهم مركز لترميم الآثار في مصر والشرق الأوسط ويضم أعلى جودة من معدات ومواد الترميم وكفاءات من المرممين المدربين على أعلى مستوى.

وأوضح "توفيق"، إنجاز 75% من أعمال المشروع وستكون المرحلة الأولى منه جاهزة للافتتاح قريبا.