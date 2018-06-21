رئيس جامعة الأزهر ينيب عميد "الطب" لافتتاح المؤتمر الثالث للقسطرة المخية

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كتب - محمود مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، نيابة عن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية، بأحد فنادق القاهرة.

وقال الدكتور خالد صبح، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر، رئيس المؤتمر، إن تنظيم المؤتمر يأتي تكريما لمصر برئاسة المنظمة الشرق أوسطية وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن المؤتمر يستضيف نخبة من علماء العالم في علاج السكتات الدماغية والعلاج بالقسطرة المخية من أكثر من ٢٠ دولة ‎تشمل، أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وشرق آسيا، مشيرا إلى أن أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن حوالى 100 بحث علمى تتناول أحدث ما وصل إليه العلم فى مجالات علاج جلطات المخ والأعصاب والقسطرة المخية.

وقال إن عقد المؤتمر في مصر الكنانة يؤكد أنها واحة للأمن والأمان.

وتغيب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونوابه، عن حضور المؤتمر، لمشاركتهم في جنازة الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمّر أزهري، من الجامع الأزهر.