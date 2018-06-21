برلماني: ملف حقوق الإنسان يشهد تراجعا عالميًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملفات حقوق الإنسان على المستوى العالمي لا يحظى بالاهتمام الكافي، ويشهد تراجعا كبيرا، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف النائب، في بيان، الخميس، أن هذا الانسحاب بمثابة التخلي عن القيم الأخلاقية التي من المفترض صيانتها والعمل، كما أنه يعبر عن التناقض الحاد بين قيم الولايات المتحدة الامريكية وما تنادي به دائما من اهتمامها بأوضاع حقوق الإنسان في العالم.

ولفت النائب إلى أن تقارير لجنة حقوق الإنسان عن إسرائيل وانتهاكات جنود الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، إدانة جزئية غير معبرة عن الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.​