بالأسماء.. النتائج النهائية للانتخابات العمالية في 27 نقابة عامة
04:01 م الخميس 21 يونيو 2018
كتبت-مروة شوقي:
أعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، النتائج النهائية الفائزة بالأسماء في انتخابات النقابات العامة لدورة تستمر 4 سنوات (2018- 2020)، التي اعتمدها رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار جمال أبيب جندي.
واعتمد المستشار جمال أبيب جندي، فوز 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء".
وفيما يلي كشوف الفائزين علي منصب الرئيس والعضوية:
الخبر التالى:برلماني: ملف حقوق الإنسان يشهد تراجعا عالميًا
-
279
-
158
-
122
-
98
-
78
-
66
-
62
-
62
-
61
-
60
إعلان