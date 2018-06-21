بالأسماء.. النتائج النهائية للانتخابات العمالية في 27 نقابة عامة

كتبت-مروة شوقي:

أعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، النتائج النهائية الفائزة بالأسماء في انتخابات النقابات العامة لدورة تستمر 4 سنوات (2018- 2020)، التي اعتمدها رئيس اللجنة العامة للانتخابات المستشار جمال أبيب جندي.

واعتمد المستشار جمال أبيب جندي، فوز 15 نقابة عامة بالتزكية "رئيس وأعضاء".

وفيما يلي كشوف الفائزين علي منصب الرئيس والعضوية: