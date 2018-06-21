رئيس الوزراء يُكرم وزير الصحة السابق بحضور الوزيرة الجديدة -صور

كتب- محمد غايات:

أهدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، درع تكريم لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الخميس: "تشرفت بزمالة الدكتور أحمد عماد في الحكومة السابقة، وستستمر علاقتنا الطيبة، وصداقتنا"، مشيرًا إلى أن "هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تكريم وتوجيه للشكر، وتسليم وتسلم للمسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي، فنحن نبني على ما أرساه السابقون، وكلنا يخدم الوطن".

وشهد الاجتماع مناقشة الأولويات والملفات المهمة بوزارة الصحة بين رئيس مجلس الوزراء والوزيرين.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد: "اتصلت بالدكتور أحمد عماد وشكرته على ما أنجزه في الفترة السابقة، حيث أرسى بنية تحتية تشريعية قوية في هذا القطاع، وعمل في ظروف وتحديات صعبة على ملفات مهمة، وتم الإنجاز فيها، وسنستفيد بخبرة الوزير في عدد من الملفات المهمة".

بدوره، أعرب الدكتور أحمد عماد عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، مبديًا سعادته بهذا التكريم، واستعداده التام للتعاون في أي وقت مع وزيرة الصحة، قائلًا: "مستعد لخدمة الوزارة، والبلد، هذا دورنا، وما أنجزناه في الفترة السابقة من ملفات شائكة كان لخدمة بلدنا وأبنائه".