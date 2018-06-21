"مدبولي" يكلف وزير المالية بسرعة إنجاز المنازعات والتصالحات الضريبية

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، اجتماعًا بالدكتور محمد معيط، وزير المالية تناول خلالها الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وانهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، وفي مقدمتها برنامج الحكومة تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، وكذلك الملفات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والثقافة، والتي حددها رئيس الجمهورية كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الانسان المصري.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة إعداد برنامج لإنجاز هذه الملفات وإحداث نوع من التطور السريع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية.