جودة عبدالخالق: اختزال المشكلات الاقتصادية في الدعم "طرح غير مسؤول"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التموين الأسبق، إن السياسة المالية للحكومة بما فيها الدعم دون المستوى، وتكشف عن مناقضتها للعدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور 2014. وقال إن اختزال المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في مسألة الدعم "طرح غير مسؤول."

وأضاف عبدالخالق أنه كان من المنتظر زيادة الدعم المخصص للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي خاصةً عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار الوقود في السادس عشر من يونيو الجاري، نظرًا لما سيترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.

جاء ذلك تعقيبًا على تأكيد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن الموازنة العامة الجديدة لا تتضمن أي زيادة في الدعم المُقدم للمواطنين على البطاقات التموينية.

وأضاف وزير التموين الأسبق، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن اختزال مشكلات مصر الاقتصادية في تقليص أو تثبيت حجم الدعم هو "طرح غير مسؤول"، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 332.2 مليار جنيه للدعم والمنح في موزانة العام الجديد (2018-2019)، مقارنةً بـ 541 مليار جنيه تم تخصيصها لسداد فوائد الديون، وهو ما يعد "أمرًا غير منطقي".

يذكر أن الحكومة أعلنت في يونيو الماضي رفع قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدين بمنظومة الدعم السلعي لـ 50 جنيهًا عوضًا عن 21 جنيهًا للفرد الواحد.