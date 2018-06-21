برلماني يطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على محطات الوقود

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب؛ لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على محطات الوقود.

وقال النائب، إنه بعد ارتفاع أسعار البنزين، جرى ضبط العديد من محطات الوقود التي تتلاعب بكميات البنزين التي تمتلكها، من خلال التلاعب في عدادات اللترات بطلمبات البنزين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الطريقة للتلاعب في كميات الوقود المباعة للمستهلك، تحقق فائضًا كبيرًا لمحطات البنزين ما يمكنها من تحقيق مستويات أعلى من الأرباح.

ولفت النائب إلى أن من بين طرق الغش في الوقود، خلط البنزين بمشتقات أخرى من أقل نقاءً، وهو ما يؤثر بدوره على محركات السيارات، ومن الصعب على المواطن اكتشاف مثل هذا التلاعب.

وطالب النائب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين لضبط حالات الغش والتلاعب في عدادات اللترات، والتأكد من مدى جودة الوقود المباع للمواطنين وكذلك مشتقات البترول المتداولة أيضا.